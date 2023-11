Handball: "Hauch von Final Four": Deutsche Klubs spielen um WM-Jackpot

Magdeburg gegen Kielce mit Andreas Wolff, Berlin gegen Barcelona: Der deutsche Handball hat gleich drei Eisen im Feuer, wenn es bei der Klub-WM am Wochenende in Saudi-Arabien um den Mega-Jackpot geht. Nicht weniger als 400.000 US-Dollar Preisgeld erhält der Sieger des IHF Super Globe am Sonntag - doch zunächst stehen die Halbfinalspiele am Samstag auf dem Programm.