Klub-WM: Füchse Berlin im Halbfinale

Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat bei der Handball-Klub-WM in Saudi-Arabien das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Donnerstag mit 37:28 (18:16) gegen Al Kuwait SC durch und steht nach dem polnischen Spitzenklub Industria Kielce mit Torhüter Andreas Wolff als zweites Team in der Vorschlussrunde des IHF Super Globe.

Weltmeister Mathias Gidsel ragte in Dammam erneut mit 13 Treffern als bester Werfer für die Berliner heraus, das Auftaktspiel gegen den argentinischen Klub San Fernando (48:34) hatte der Hauptstadt-Klub souverän gewonnen. Im Kampf ums Endspiel wartet am Samstag entweder Topklub FC Barcelona oder der afrikanische Vertreter Al Ahly auf die Füchse.

Am Nachmittag (14.45 Uhr) will auch der SC Magdeburg den nächsten Schritt in Richtung Titel-Hattrick machen. Der Gewinner des Super Globe von 2021 und 2022 trifft dann auf den Ozeanien-Meister University of Queensland. Im Halbfinale würde ein Duell mit Wolff und Kielce winken - es wäre die Neuauflage des Champions-League-Finals aus dem Frühjahr.