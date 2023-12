Handball: EHF Finals 2024 in Hamburg

Hamburg wird Austragungsort der EHF Finals. Dies gab der europäische Handballverband EHF am Montag bekannt. Damit findet das Finalturnier der besten vier Teams im Jahr 2024 (25./26. Mai) zum ersten Mal in der Hansestadt statt. Das Final Four des Frauenwettbewerbs EHF European League wird am Wochenende 11./12. Mai 2024 wie in diesem Jahr im österreichischen Graz ausgetragen.