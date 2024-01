"Bock auf mehr": Handballer schwärmen von Weltrekord-Kulisse

"Famos", "gigantisch", "unbeschreiblich": Die Weltrekord-Kulisse beim EM-Auftakt hat Deutschlands Handballer überwältigt. "Das war das Krankeste, was ich erlebt habe", sagte Rune Dahmke nach dem 27:14 (13:18) gegen die Schweiz. Und Philipp Weber schwärmte nach dem Gala-Auftritt vor den 53.586 Zuschauern in Düsseldorf: "Wow. Das nimmst du dir mit ins Grab."

Nie zuvor sahen so viele Menschen wie am Mittwochabend ein Handballspiel unterm Hallendach. Durch den höchst souveränen Erfolg startete die DHB-Auswahl perfekt in ihre Medaillen-Jagd - die spektakuläre Erfahrung soll das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun durch das weitere Turnier tragen.

Am Dienstagmorgen stand für die DHB-Männer die Weiterreise nach Berlin mit dem Zug an. Schon ein Sieg am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin gegen Nordmazedonien, das sein erstes EM-Spiel gegen Frankreich mit 29:39 verlor, könnte für den Einzug in die nächste Turnierphase reichen.