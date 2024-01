"Fantastisch": Wolff lobt DHB-Team nach EM-Traumstart

In der gigantischen Arena hatten sie längst mit dem Rückbau begonnen, da turnte Andreas Wolff noch immer durch die Katakomben. Und lächelte beseelt. "Ich habe es absolut genossen", sagte der Torhüter der deutschen Handballer nach der Gala-Vorstellung zum EM-Auftakt gegen die Schweiz (27:14). Mit einer Quote von über 60 Prozent gehaltener Bälle war Wolff der Mann des Abends beim Weltrekordspiel vor 53.586 Zuschauern in Düsseldorf.