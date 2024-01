Kurz vor Heim-EM: DHB-Team besiegt Portugal

Deutschlands Handballer haben ihren letzten EM-Härtetest bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Portugal bei ihrer Turnier-Generalprobe in Kiel mit 35:31 (20:15) und geht mit frischem Rückenwind in die am Mittwoch in Düsseldorf beginnende Heim-EM.