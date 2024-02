Nach Festnahme: Kielce suspendiert Europameister Kounkoud

Kounkoud wird von einer 20 Jahre alten Frau beschuldigt, die angebliche Tat in der Nacht zu Dienstag in einem Nachtclub im 8. Pariser Arrondissement begangen zu haben - zwei Tage nach dem EM-Finalsieg in Köln gegen Dänemark. Der Nationalspieler war daraufhin in Paris vorübergehend festgenommen worden. Nach einem Tag in Untersuchungshaft kam er am Mittwoch wieder frei.