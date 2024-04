European League: Flensburg vor Halbfinaleinzug

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt liegt in der European League auf Halbfinalkurs. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla gewann am Dienstag das Hinspiel in der Runde der letzten acht beim schwedischen Vizemeister IK Sävehof ohne Mühe mit 41:30 (22:14). Das entscheidende Duell findet am Dienstag nächster Woche (18.45 Uhr/Dyn) in Flensburg statt.