Grijseel droht für Olympia-Qualifikation auszufallen

Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels hat sich beim EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen die Ukraine eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Damit fällt die Co-Kapitänin für die Qualifikationsspiele gegen Israel am Wochenende aus. Ihr Einsatz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Neu-Ulm (11. bis 14. April), ist laut einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) offen.