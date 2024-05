DHB-Präsidium berät am 26. Mai über Kromer-Nachfolge

Das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) will sich am 26. Mai bei einer außerordentlichen Sitzung in Hamburg intensiv mit der Neubesetzung der Vorstandsposition Sport beschäftigen. Wie der Verband mitteilte, werde es bei der Sitzung am Rande des Final-Four-Turniers der European League in der Hansestadt "Präsenzgespräche" geben.