European League: Löwen landen auf Platz drei

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben sich beim Final Four in der European League den dritten Platz gesichert. Die Mannschaft um Spielmacher Juri Knorr besiegte Dinamo Bukarest im kleinen Finale in Hamburg mit 32:31 (18:15), den Titel spielen am Sonntagabend (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) die Bundesliga-Rivalen SG Flensburg-Handewitt und Füchse Berlin aus.