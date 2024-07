Europacup-Comeback des VfL Gummersbach steigt in Dänemark

Das Europacup-Comeback des Handball-Traditionsvereins VfL Gummersbach steigt am 31. August oder 1. September in Dänemark. Dem Bundesligisten wurde für die Qualifikation zur Gruppenphase der European League Mors-Thy Handbold zugelost. Das Rückspiel in Gummersbach folgt am 7. oder 8. September.