DHB-Männer: Erster Auftritt nach Olympia in Mannheim

Die deutschen Handballer bestreiten ihr erstes Spiel nach den Olympischen Spielen in Mannheim. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag bekannt gab, wird das EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz am 7. November in der Heimspielstätte des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ausgetragen.