Gislason: DHB-Team gehört die Zukunft

Jugend forsch: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (64) hat mit seiner jungen Mannschaft um Shootingstar Renars Uscins in den kommenden Jahren noch viel vor. Olympia-Silber in Paris habe seinen „Jungs sehr viel Selbstvertrauen gegeben“, sagte Gislason beim Sport-Bild-Award in Hamburg. In seinem Plan, die „Mannschaft stark zu verjüngen“ und weiter zu entwickeln, sei er im Moment „ein bisschen weiter“, als „man eigentlich geplant oder gedacht hat“.