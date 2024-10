DHB-Team: Gislason plagen Personalsorgen - auch Weber fällt aus

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason plagen vor den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz am 7. November (18.30 Uhr) in Mannheim und dem Gastspiel in der Türkei drei Tage später weitere Personalsorgen. Nach den verletzten Leistungsträgern Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Julian Köster (VfL Gummersbach) wird nun auch Phillip Weber vom deutschen Meister SC Magdeburg nicht zur Verfügung stehen.