"Auf nichts ausruhen": Handballer heiß auf EM-Qualifikation

Deutschlands Handballer sprühen vor dem Start in die EM-Qualifikation vor Tatendrang. "Wir wollen uns auf nichts ausruhen, was wir erreicht haben", sagte Shootingstar Renars Uscins bei einem Medientermin am Dienstag und kündigte für die beiden Länderspiele gegen die Schweiz am Donnerstag (18.30 Uhr/sportschau.de) in Mannheim und in der Türkei am Sonntag (15.10 Uhr/ARD) trotz des Fehlens einiger Stammkräfte Vollgas an.