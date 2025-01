Gislason vor WM-Tests: "Mannschaft kann weiter aufblühen"

„Ein sehr guter Gegner, um uns das zu zeigen“

Stimmung und Zusammenhalt seien „wirklich außergewöhnlich“, so der DHB-Coach: „Ich hoffe nur, dass wir genau das in den nächsten Spielen auch auf dem Spielfeld zeigen können.“

Weiteren Rückenwind für ihre WM-Mission wollen Gislason und seine Mannschaft in den Brasilien-Spielen am Donnerstag (18.30 Uhr) in Flensburg und am Samstag (16.20 Uhr) in Hamburg aufnehmen.