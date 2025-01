Handball-WM: Halbleere Ränge bei DHB-Duell? Kartenverkauf stockt in Oslo

Die deutschen Handballer kämpfen bei der WM ums Halbfinale - und die halbe Arena in Oslo ist leer? Ein Szenario, das dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason offenbar droht.

„Bis jetzt sind 4000 Tickets weg und die Kapazität liegt bei 13.500“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes am Montag mit Blick auf die Viertelfinal-Partie am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Portugal: „Das heißt, es ist noch Platz für deutsche Fans in der Arena.“