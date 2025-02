Verstärkung für Knorr: Sagosen wechselt zu Aalborg

Prominente Verstärkung für Aalborg HB - und damit auch bald für Juri Knorr: Der norwegische Rückraumspieler Sander Sagosen wechselt mit sofortiger Wirkung zum dänischen Topklub. Der frühere Kieler, der zuletzt in Kolstad spielte, unterschrieb in Aalborg einen Vertrag für viereinhalb Jahre, ab Sommer geht auch DHB-Spielmacher Knorr für den ambitionierten dänischen Meister auf Titeljagd.

„Ich habe viele gute Erinnerungen an Aalborg. Deshalb freue ich mich über die Gelegenheit, zu diesem Verein zurückzukehren“, sagte Sagosen, der bereits von 2014 bis 2017 für die Dänen auflief. Der 29-Jährige darf für Aalborg schon in dieser Saison auch in der K.o.-Phase der Champions League zum Einsatz kommen. Im vergangenen Sommer hatten die Dänen, bei denen unter anderen auch der Weltklasse-Torhüter Niklas Landin unter Vertrag steht, das Finale der Königsklasse verloren.