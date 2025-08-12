Double! World Games 2025: Beachhandball-Gold für Deutschland

SID 12.08.2025 • 13:10 Uhr Die deutschen Beachhandballer feiern bei den World Games große Erfolge. Beim DHB spricht Vorstand Sport Ingo Meckes von einem „herausragenden Beachhandball-Sommer“.

Die deutschen Beachhandballer haben bei den World Games triumphiert und die zweite Goldmedaille in diesem Sommer geholt. Für Team Deutschland setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Marten Franke im Finale in Chengdu/China gegen Portugal mit 2:1 im Shoot-Out durch und darf nach dem historischen ersten Triumph bei den Beach-Europameisterschaften zum zweiten Mal in diesem Jahr feiern.

Für die Frauen gab es zudem Silber, DHB-Vorstand-Sport Ingo Meckes sprach von einem „herausragenden Beachhandball-Sommer“ für den Deutschen Handballbund.

Trotz Shoot-out-Pleite: Deutschland bestätigt Weltklasse-Status