„Muss sich etwas ändern“: Butzeck fordert Handball-Reformen

SID 23.09.2025 • 10:05 Uhr Der Kandidat für den IHF-Präsidentschaftsposten will ab Dezember einiges umkrempeln.

Funktionär Gerd Butzeck fordert tiefgreifende Reformen im Welthandball: „Es muss sich etwas ändern“, sagte der Kandidat für den Präsidentschaftsposten im Weltverband IHF der Handballwoche: „Vorrangig geht es um die globale Entwicklung des Handballs. Es geht darum, die großen Märkte China, Indien und die USA zu erschließen.“

Zudem sei es wichtig, so Butzeck, „die vielen kleinen und mittleren Verbände inner- und außerhalb Europas finanziell und strukturell so zu unterstützen, dass sie wettbewerbsfähige Nationalmannschaften stellen können“. Europa müsse dabei „der Motor“ sein, „um diese weltweite Entwicklung zu unterstützen“, sagte der 66 Jahre alte ehemalige Spieler, Trainer und Schiedsrichter.