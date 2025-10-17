Handball: Franzose Mahé beendet Nationalmannschafts-Karriere

SID 17.10.2025 • 14:55 Uhr Der Rückraumspieler Kentin Mahé teilt dem französischen Verband seinen Rückzug mit. Er war zuletzt nicht für die Olympischen Spiele berücksichtigt worden.

Handball-Star Kentin Mahé hat seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft beendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der französische Verband am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, habe der 34 Jahre alte Rückraumspieler des VfL Gummersbach Nationaltrainer Guillaume Gille über seinen Rückzug informiert. Bereits am Donnerstagabend hatte Mahé die Entscheidung im Gespräch mit der L’Équipe öffentlich gemacht.

Mahé wurde mit Frankreich Weltmeister und Olympiasieger

Mit Frankreich gewann Mahé sämtliche großen Titel: Weltmeister wurde er 2015 und 2017, 2021 folgte der Olympiasieg, 2024 dann der EM-Titel. Für das olympische Heimturnier bei den Sommerspielen in Paris war Mahé nicht mehr nominiert worden. Der Rechtshänder absolvierte seit seinem Debüt im Jahr 2010 insgesamt 175 Länderspiele für die Équipe Tricolore.

„Mehrere Aspekte haben seit einigen Monaten meine Entscheidung beeinflusst“, sagte Mahé der L’Équipe und verwies dabei auf Verletzungen Ende 2024. „Ich frage mich: Will ich weiter meine Familie verlassen, weit weg von allem sein?“ Er wolle nun „einen endgültigen Schlussstrich“ ziehen und bat darum, auch nicht in den erweiterten EM-Kader berufen zu werden.

{ "placeholderType": "MREC" }