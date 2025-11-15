"Handball kann mehr": DHB-Präsident Michelmann vor Wiederwahl

SID 15.11.2025 • 06:03 Uhr Beim DHB-Bundestag am Wochenende stehen einige Themen auf der Agenda. Der Verband will in Dresden die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Ausbau der Digitalisierung, Verabschiedung des Safe Sport Codes, Wiederwahl des Präsidenten: Mit einer gut gefüllten Agenda empfängt der Deutsche Handballbund seine Mitglieder zum Verbandstag. Unter dem Motto "Handball kann mehr" treffen sich die Delegierten am Wochenende im Internationalen Congress Center in Dresden und stellen die Weichen für die Zukunft des größten Handballverbandes der Welt.

Im Zentrum stehen die Wahlen zum DHB-Präsidium am Sonntag. Dabei gilt die Bestätigung von Amtsinhaber Andreas Michelmann als Verbandsoberhaupt als Formsache. Der 66-Jährige führt den Verband seit 2015 und ist voller Motivation für weitere vier Jahre. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

Der DHB-Bundestag stimmt auch über diverse Anträge ab, die laut Verband "zum Teil eine große Tragweite" besitzen. Die Themen reichen von einem Leitantrag des DHB-Präsidiums zu künftigen Handlungsfeldern - unter anderem wird das Ziel formuliert, dass bis 2030 ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland Mitglied in einem Handballverein sein soll - über den Safe Sport Code bis hin zur Einführung eines einheitlichen Verbandsmanagementsystems unter dem Arbeitstitel Handball360.

Geplant ist es, dass der DHB als erste Mannschaftssportart einen Safe-Sport-Code verabschiedet und diesen in der Satzung verankert. Mit dem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zur Verfügung gestellten Muster-Regelwerk gegen interpersonale Gewalt will der Dachverband zusammen mit den Landesverbänden die Anzahl der Fälle von Gewalt im Handball verringern und gleichzeitig zu einer Anlaufstelle für Betroffene werden.