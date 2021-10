„Charakter gezeigt“: THW meldet sich in Skopje zurück

Der Erfolg in Nordmazedonien, wo der viermalige Königsklassen-Champion ohne seine Topspieler Patrick Wiencek (private Gründe), Steffen Weinhold und Sander Sagosen (Quarantäne) antreten musste, dürfte neuen Mut für die Aufgaben in der Liga geben. Denn anders als in der Champions League läuft der Titelverteidiger dort seinen Ansprüchen hinterher.