Handball, Champions League: Flensburg schlägt Bukarest erneut

Auch ohne den mit Corona infizierten Chefcoach Maik Machulla bezwangen die Flensburger den rumänischen Meister am achten Spieltag dank einer starken zweiten Hälfte mit 28:20 (13:13) und schoben sich in der Gruppe B auf Rang fünf. Für die Norddeutschen war es der dritte Sieg in Folge in der Königsklasse.