Flensburg zieht ins Viertelfinale der Champions League ein

In der Pick-Arena entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der zunächst Flensburg die Oberhand hatte. Doch Szeged kam immer besser ins Spiel und zog in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich mit drei Toren Vorsprung davon. Doch Flensburg ließ sich nicht abschütteln. Bester Werfer der SG war Linksaußen Hampus Wanne mit neun Toren.