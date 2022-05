Handball: Gensheimer begleitet CL-Spiele als DAZN-Experte

Für die beiden deutschen Mannschaften geht es um eine möglichst gute Ausgangsposition im Kampf um die Teilnahme am Final Four der besten vier Teams, das am Saisonende in der Kölner Lanxess Arena (18./19. Juni) ausgetragen wird. Vom Final-Wochenende wird DAZN sämtliche Spiele live übertragen.