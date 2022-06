Wolff über Finale gegen THW: "Das wäre ein Traum"

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hofft beim Final Four der Champions League auf ein Endspiel gegen seinen Ex-Club THW Kiel. „Absolut, das wäre ein Traum“, sagte der 2016er-Europameister vom polnischen Topklub Vive Kielce am Freitag in einem Kölner Hotel und ergänzte: „Ich drücke den Kielern auf jeden Fall die Daumen.“