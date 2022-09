"Mutig und konsequent": Kiel legt CL-Traumstart hin

Mit dem deutlichen Auftakterfolg setzte der THW gleich mal ein kleines Ausrufezeichen - und unterstrich seine Ambitionen. Großes Ziel des viermaligen Königsklassen-Champions ist das erneute Erreichen des Final Four, das am 17. und 18. Juni 2023 in Köln stattfindet. In der vergangenen Saison belegten die Kieler bei der Endrunde den dritten Platz.