CL: Magdeburg zurück in der Erfolgsspur

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der herben 22:29-Pleite gegen das Starensemble von Paris St. Germain siegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in eigener Halle mit 33:27 (17:16) gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock. Der SCM sprang durch den dritten Erfolg im vierten Spiel vorerst auf Rang zwei der Gruppe A.