Nächste Niederlage für Bietigheim in der Champions League

Trainer Gaugisch, der in Bietigheim nach der Saison vom Dänen Jakob Vestergaard abgelöst wird, hatte vor dem Anwurf die Bedeutung der Partie in Ljubljana herausgestellt. "Für uns stehen in den kommenden Wochen sehr wichtige Spiele in der Champions League an", sagte Gaugisch: "Wir wollen Krim, Brest und den FTC (Ferencvaros Budapest, d.Red.) hinter uns lassen. Dafür wäre ein Sieg in Ljubljana ein starkes Zeichen."