Frauen-Handball: Bietigheim scheidet in Champions League aus

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind in der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister von Trainer Markus Gaugisch feierte am Sonntag zwar ein 47:25 (22:12) gegen das tschechische Team DHK Banik Most, verpasste wegen eines verlorenen Dreiervergleichs als Tabellensiebter der Gruppe A jedoch die Play-offs.