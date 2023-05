Handball: Wolff mit Kielce erneut beim Final Four in Köln

Nationaltorwart Andreas Wolff hat mit dem polnischen Rekordmeister Lomza Vive Kielce erneut das Final Four der Handball-Champions-League in Köln erreicht. Der Vorjahresfinalist gewann im Viertelfinale nach dem 29:29 im Hinspiel gegen KC Veszprem 31:27 (18:12).

Beim Finalturnier in der Lanxess-Arena (17./18. Juni) trifft Kielce auch auf den deutschen Meister SC Magdeburg, der sein Ticket am Mittwoch gelöst hatte. Zudem hatte Paris St. Germain den deutschen Rekordchampion THW Kiel geschlagen und sich für Köln qualifiziert.

Wolff (32) spielt seit 2019 beim polnischen Top-Klub. Im vergangenen Jahr hatte Kielce das Endspiel gegen den FC Barcelona in einer dramatischen Partie nach Siebenmeterwerfen 35:37 verloren. In Köln könnte es zum Wiedersehen mit den Katalanen kommen, die mit einem deutlichen Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstagabend gegen GOG Svendborg aus Dänemark gehen.