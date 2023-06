Champions League: Barca-Handballer holen dritten Platz

Der Titelverteidiger hatte am Samstag nach einem dramatischen Halbfinale gegen den SCM (39:40 nach Siebenmeterwerfen) seine Hoffnung auf den dritten Königsklassen-Titel in Folge begraben müssen. PSG war anschließend Barlinek Industria Kielce mit 24:25 unterlegen und damit zum sechsten Mal in der Final-Four-Geschichte in Köln gescheitert.