Gislason: Magdeburg "die effektivste Mannschaft der Welt"

Der SCM sei „derzeit die effektivste Mannschaft der Welt. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was jetzt und in den nächsten Tagen in Magdeburg los sein wird“, ergänzte Gislason.

Noch in der Nacht zu Montag war die Rückfahrt nach Sachsen-Anhalt geplant, wo am Montag eine große Party am Rathaus steigen soll. „Wir werden ordentlich die Sau rauslassen - im Bus und auch in Magdeburg“, kündigte Nationalspieler Philipp Weber an.