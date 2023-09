Handball: Traumstart für Kiel in die CL-Saison

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Traumstart für Kiel in die CL-Saison

Der SC Magdeburg startet um 20.45 Uhr gegen Mitfavorit Telekom Veszprem in die Mission Titelverteidigung. Beide deutschen Vertreter hätten „sehr gute Chancen“, das Final Four in Köln (8./9. Juni) zu erreichen, sagte Bundestrainer Alfred Gislason dem SID vor dem Königsklassenstart.