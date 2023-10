Trainer wütet! Reise-Ärger für Magdeburg nach Erfolg in der Champions League

Eigentlich hätte der SC Magdeburg allen Grund zur Freude gehabt. In der Handball Champions League gelang am Mittwochabend bei Montpellier HB ein 28:25-Sieg – der achte Erfolg in Serie. Und dennoch kam am Ende schlechte Stimmung auf. Der Grund: eine unerwartet unangenehme Rückreise.