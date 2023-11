Drama in der Schlussphase - Kiel mit Remis gegen Aalborg

Nach zuletzt schwankenden Leistungen trat der THW in der ersten Halbzeit gefestigt und vor allem in der Abwehr konsequent auf. In die Kabine gingen Nationalspieler Hendrik Pekeler und Co. mit einem Vorsprung von vier Toren. Nach der Pause kehrten die Dänen dank einer starken Schlussphase wieder ins Spiel zurück. In der letzten Minute verpasste Mikkel Hansen sogar den Heimsieg, als er einen Siebenmeter vergab.