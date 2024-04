Kieler Klatsche: Jicha glaubt an ein "Handball-Wunder"

Die Klatsche in Montpellier schmerzte Filip Jicha, doch die Hoffnung auf ein "kleines Handball-Wunder" und "eine magische Nacht in Kiel" gab der Trainer des deutschen Rekordmeisters nicht auf. "Wir werden alles dafür tun, viel besser zu performen", sagte Jicha nach dem 30:39 (16:20) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League.

Der Tscheche gab bei allem Kampfgeist zu, „sehr enttäuscht“ zu sein, „es war unser wichtigstes Königsklassen-Match in dieser Saison, und wir haben eine wirklich harte Niederlage zu schlucken.“ Montpellier HB war in fast allen Belangen überlegen, die Aussichten für das Rückspiel am 2. Mai (18.45 Uhr) sind bescheiden, das Final Four in Köln (8./9. Juni) ist in weite Ferne gerückt.