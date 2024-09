Champions League: Füchse mit Pflichtsieg in Nordmazedonien

Eine Woche nach der knappen Auftaktniederlage in der Gruppe A gegen den ungarischen Meister Veszprem KV (31:32) ließen die Füchse in der „Hölle von Bitola“ von Beginn an wenig anbrennen und führten bereits zur Pause mit sechs Treffern. Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) will auch Titelverteidiger SC Magdeburg in der Gruppe B den ersten Sieg einfahren. Das Team von Trainer Bennet Wiegert trifft in der heimischen Getec-Arena auf Kolstad HB aus Norwegen.