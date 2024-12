Handball Champions League: Dramatisch Pleite für Magdeburg

Die Magdeburger verpassten den dritten Pflichtspielsieg in Folge.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League den möglichen zweiten Statement-Sieg in Folge aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert unterlag eine Woche nach dem Heimerfolg gegen Titelverteidiger FC Barcelona trotz langer Führung dramatisch mit 28:29 (15:11) beim HBC Nantes und kassierte im Kampf um die K.o.-Phase der Königsklasse den nächsten Rückschlag.

In der zehnten Partie in der Champions League war es bereits die sechste Niederlage für den SCM, dessen kleiner Aufwärtstrend nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge jäh gestoppt wurde. Als Sechster der Gruppe B müssen die Magdeburger um die Play-off-Teilnahme zittern. Manuel Zehnder und Daniel Pettersson waren mit jeweils sechs Treffern beste Werfer des deutschen Meisters.