Final Four im DHB-Pokal: Magdeburg trifft auf Erlangen, Kiel auf Lemgo oder Melsungen

Das Finalturnier der besten vier Teams findet nach 29 Jahren in der Hansestadt das letzte Mal in der Arena im Hamburger Volkspark statt. Vor dem Umzug in die Lanxess Arena in Köln hofft Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann auf einen Abschied vor vollen Rängen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Halle voll machen können“, sagte Bohmann: „Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen echten Handball-Höhepunkt bekommen.“