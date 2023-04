Hoffnungsträger Knorr: Löwen gehen zuversichtlich ins Finale

Weil Knorr beim Final Four in Köln rechtzeitig aufdrehte, winkt den Löwen im Finale am Sonntag (15.40 Uhr/ARD und Sky) der zweite Titel nach 2018. Gegner bei der Pokal-Premiere in der Lanxess Arena ist der deutsche Meister SC Magdeburg, der mit einem 33:31 gegen den TBV Lemgo Lippe das Endspiel-Ticket löste.