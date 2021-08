In der zweiten Runde, die am 7. September ausgelost und am 21./28. September ausgetragen wird, steigen auch der letztjährige Finalist Füchse Berlin und DHB-Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist direkt für die im Oktober beginnende Gruppenphase qualifiziert.