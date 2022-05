Wiegert spürt: Die Saat, die er beim SCM in den vergangenen Jahren selbst ausgesät hat, geht allmählich auf. Sein Team siegt und siegt und siegt. 50 Pflichtspiele hat Magdeburg in dieser Saison, Wiegerts siebter als SCM-Coach, bereits absolviert - und davon gerade einmal drei verloren. Zwei Mal in der Bundesliga und das Pokalfinale gegen Kiel.