DHB-Star Golla mit „Lust auf mehr“

An die Zukunft mochte Golla im Moment des Triumphs zwar noch nicht denken. Aber, so der Kreisläufer: Momente wie die nach dem Europacup-Sieg „bleiben im Kopf“. Die ausgelassene Party mit den Fans, die am Montagabend am Flensburger Südermarkt fortgesetzt werden sollte, mache „Lust auf mehr“.