"Das wäre schön": Gislason wirbt für mehr Spielzeit für deutsche Talente

Der Isländer warnte nach den erfrischen DHB-Vorstellungen aber davor, die Erwartungen zu hoch zu schrauben. "Ich denke, wir sollten nicht völlig durchdrehen und sagen, wir haben so viel Breite, dass wir unschlagbar sind in der Zukunft", so Gislason: "Das wird nicht so sein. Es ist aber sehr schön zu sehen, dass die talentierten Spieler, die da reinkamen, alle super gespielt haben, trotz ihrer Fehler."