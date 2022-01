DHB-Spitze zieht EM-Fazit: "Wir wollen nach oben"

„Sorgen brauchen wir uns nicht machen. Wir müssen das Ding aber auch nicht umdrehen und euphorisch werden“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstagabend im Anschluss an das 30:29 im letzten Hauptrundenspiel gegen Russland in Bratislava: „Wir werden weitere Schritte gehen müssen.“