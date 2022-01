DHB-Team nominiert Wagner nach - Kühn in Quarantäne-Hotel

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat auf den coronabedingten Ausfall von Torjäger Julius Kühn reagiert und Hendrik Wagner nachnominiert. Der Rückraumspieler vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen trat am Sonntag die Reise nach Bratislava an und ist sofort spielberechtigt. Wagner gehörte zum 35-köpfigen EM-Kader, den Gislason Anfang Dezember für das Turnier in der Slowakei und Ungarn benannt hatte.