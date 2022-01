EM-Rückzug kein Thema: Handballer trotz Corona-Ausbruch weiter „Feuer und Flamme“

Zu einem möglichen Rückzug, ergänzte Kromer, könne es dann kommen, „wenn sich mehrere Spieler in die Richtung äußern würden. Aber ganz ehrlich: Wir sind jetzt immer noch in einem Turnier drin, in dem alle Mannschaften das genauso mitmachen wie wir. Wir haben Gott sei Dank keine Erkrankten, die uns Sorgen machen. Wir marschieren hier im Turnier möglichst weit und können in dem Fall die Breite ausnutzen“, sagte der Funktionär.